Após apagão de mais de 48h, energia elétrica é restabelecida em Boipeba, Morro e região

Após o terceiro dia sem serviços de rede elétrica, a energia foi restabelecida nas ilhas de Boipeba e Morro de São Paulo, ambas no município de Cairu, no Baixo Sul baiano, e em toda a região afetada desde o começo da noite de segunda-feira (19). De acordo com a Coelba, a falta de energia elétrica atingiu todo o território dos municípios de Cairu e Nilo Peçanha. Já na cidade de Taperoá, que também fica na região, a suspensão do serviço foi parcial.



Segundo a concessionária, foi montada uma força-tarefa com mais de 70 profissionais, entre eletricistas, operadores e engenheiros para tentar resolver o problema. Ainda segundo a Coelba, o incidente ocorreu "por uma intervenção externa" que danificou oito estruturas elétricas. O serviço realizou uma recomposição de mais de dois quilômetros de cabos na rede avariada.



A Coelba ainda destacou que os locais de acesso para os serviços eram de difícil acesso, com terreno alagado por conta das chuvas, em área de mata fechada, o que teria dificultado a conclusão do serviço, prevista anteriormente para a noite de terça (20).



Em nota divulgada à imprensa, a Coelba detalhou a operação que chamou de "sem precedentes na distribuidora".

"A Coelba informa que restabeleceu, por volta das 20h desta quarta-feira (21), o fornecimento de energia para a Vila Morro de São Paulo, Taperoá e Nilo Peçanha. Em uma operação sem precedentes na distribuidora, a empresa montou uma força-tarefa que atuou ininterruptamente por mais de 48 horas enfrentando condições adversas. Um contingente com mais de 70 profissionais, entre eletricistas, operadores e engenheiros, atuaram em revezamento desde o início da ocorrência, realizando a recomposição em mais de dois quilômetros de cabos. As avarias na linha de transmissão foram provocadas por interferência externa que danificou oito estruturas elétricas. As dificuldades de acesso ao local - uma área de mata densa e terreno alagado devido às fortes chuvas -, aumentaram a complexidade do serviço e comprometeram o tempo de normalização. A Coelba reforça que foram envidados todos os esforços possíveis para minimizar os transtornos à população e se coloca à disposição dos clientes através da central de relacionamento gratuita (116), no WhatsApp pelo número (71) 3370-6350 ou pelas redes sociais da companhia (Coelba_oficial)."

Já nas redes sociais, a consecionária pediu desculpas aos clientes. "Energia religada em Morro de São Paulo e imediações. Uma operação que envolveu 70 profissionais, que trabalharam noite e dia para que o fornecimento fosse totalmente restabelecido. Aos nossos clientes, pedimos desculpas por eventuais danos causados."