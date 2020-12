Após bater Juventude, Vitória inicia preparação de olho no Oeste

Um dia depois de bater o Juventude por 1x0, no Barradão, o elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta quarta-feira (16), na Toca do Leão. O time iniciou a preparação para enfrentar o Oeste, nesta sexta-feira (18), às 16h, na Arena Barueri, pela 30ª rodada da Série B.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Juventude fizeram regenerativo, com exercícios na academia para os membros superiores, crioterapia, massagem e bota de compressão pneumática. O restante do elenco participou de um trabalho de finalizações.

Médico do clube, Rodrigo Vasco da Gama avaliou o atacante Léo Ceará, que deixou o jogo aos 16 minutos do segundo tempo, por desconforto na coxa, e disse que ele está bem. Já o zagueiro Maurício Ramos, que não esteve no duelo contra o Juventude, apresentou boa evolução do cansaço na posterior da coxa esquerda.

O goleiro Ronaldo, o volante Guilherme Rend, o meia Fernando Neto e o atacante Alisson Farias seguem em tratamento no departamento médico.