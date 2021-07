Após boas defesas, Matheus Teixeira lamenta derrota para o São Paulo

O goleiro Matheus Teixeira trabalhou um bocado na noite deste sábado (10), mas não conseguiu evitar a derrota do Bahia por 1x0 para o São Paulo. O gol de Liziero foi anotado aos 46 minutos do 2º tempo depois do arqueiro ter feito algumas boas defesas, principalmente na etapa final, quando a equipe paulista protagonizou as chances mais perigosas do jogo.

Após o apito final, Matheus Teixeira lamentou o resultado. "Faz parte do futebol, estávamos em superioridade. Sabemos que não podemos dar brecha, detalhes fazem a diferença. Não matamos o jogo, mas eles mataram", pontuou o goleiro.

"Estamos trabalhando no dia a dia para errar o menos possível, não dá para acertar tudo. Pego no meu pé para acertar posicionamento. Acertei a defesa, mas não saímos com o triunfo", completou

O resultado manteve o Esquadrão na 6ª colocação da Série A do Brasileiro, com 17 pontos. O São Paulo subiu duas posições e está em 14º lugar, com 11 pontos. Como a 11ª rodada ainda será finalizada no domingo (11), pode haver mudança na tabela de classificação.

O Bahia terá a semana inteira para treinar e só volta a entrar em campo no domingo (18), às 18h15, quando recebe o Flamengo, em Pituaçu, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo, o volante Jonas desfalca o tricolor.