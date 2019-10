Após boicote, Bahia e Fonte Nova chegam a acordo por cerveja

A pressão da diretoria do Bahia em relação ao preço da cerveja na Fonte Nova deu certo. Nesta terça-feira (8), o clube informou que chegou a um acordo com o consórcio que administra o estádio para o retorno da promoção da bebida pela metade do preço para os sócios. Com isso, sairá por R$ 3. Para quem não é sócio, o preço da lata de 350ml não sofreu reajuste e vai continuar a ser vendida por R$ 6.

O imbróglio entre Bahia e Fonte Nova teve início na partida contra o Botafogo, vencida pelo tricolor por 2x0. Sem acordo na promoção para os sócios, a diretoria do clube convocou a torcida para um boicote aos bares do estádio e, em parceria com a Brahma, vendeu a bebida por R$ 1 do lado de fora.

No jogo seguinte como mandante, contra o Athletico-PR, os sócios continuaram sem a promoção e a diretoria tricolor voltou a baixar os valores da cerveja do lado de fora do estádio. Na ocasião, foram três latinhas "piriguetes" (de 269ml) por R$ 4.

O Bahia volta a atuar na Fonte Nova quarta-feira (9), quando receberá o São Paulo, às 21h, pelo Brasileirão. A promoção para os sócios voltará a ser praticada durante a partida.

Confira a nota do Bahia:

"O Esporte Clube Bahia e a Arena Fonte Nova informam o retorno da promoção da cerveja para o Sócio Esquadrão na temporada 2019.

Já na partida desta quarta, contra o São Paulo, o sócio pagará R$ 3 e o não-sócio pagará R$ 6.

#AssociouBrocou"