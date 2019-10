Após briga, Carioca ataca Fábio Porchat: 'Não é homem. Não tem caráter'

O humorista Márvio Lúcio, conhecido como Carioca do Pânico, comentou a briga que teve com o apresentador Fábio Porchat. Para Antônia Fontenelle, no seu programa de youtube Na Lata, ele detonou Porchat, afirmando que ele "não é homem, não tem caráter e só aparece para lacrar".

Os dois brigaram pelo Twitter no mês de setembro, por conta da repercussão da morte da garota Ágatha Félix, de 8 anos, durante uma operação da polícia no Complexo do Alemão, no Rio.

Carioca afirmou que famosos estavam agindo por oportunismo durante a tragédia. Porchat o criticou e Gregorio Duvivier entrou na briga a favor do apresentador.

"Para a minha surpresa, um colega, em vez de responder dentro da minha página, mas não é homem para isso, ele me 'printou' e me jogou para o dele. Entendeu o que ele fez? Vem no meu, ué. Por que não comentou na minha página? Não tem caráter para chegar e se indispor. Ele tem meu telefone, que me ligue, mas não, ele chega e quer dar aquela lacrada!", afirmou Carioca.

Para Carioca, Porchat agiu com covardia para atacá-lo. Assista à entrevista: