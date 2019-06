Após casos com procuradores, jornalista diz que também foi alvo de hacker no Telegram

Não foram apenas os procuradores do Ministério Público Federal e o ministro Sérgio Moro que sofreram ataques de hackers em seus celulares nos últimos meses. O jornalista Gabriel Mascarenhas, repórter da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, também teve o celular invadido no dia 11 de maio.

O hacker usou a conta do jornalista no Telegram para enviar mensagens "intimidadoras" ao procurador regional da República Danilo Pinheiro Dias, segundo informações de O Globo. Nas mensagens, o invasor dizia que precisava falar com Deltan Dallagnol, da Lava-Jato em Curitiba, porque tinha informações de que a operação estaria em risco.

Depois, o tom das mensagens mudou e fez ameaças ao procurador Danilo Pinheiro Dias, que entrou em contato com o jornalista. Gabriel Mascarenhas negou que fosse o autor das mensagens.

Antes da divulgação da invasão dos celulares de integrantes da Lava Jato, o Jornal O Globo comunicou formalmente o ocorrido à Procuradoria-Geral da República (PGR).