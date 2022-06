Após casos de covid-19, colégios voltam a ofertar aulas remotas em Salvador

Após a confirmação de casos de contaminação pela covid-19 em alunos do Colégio Anglo Brasilero, em Salvador, a instituição decidiu ofertar aulas em esquema remoto para os estudantes e retomar a obrigatoriedade do uso de máscaras. O Colégio São Paulo também ofertará aulas online e deve suspender algumas presenciais.

Os alunos do Anglo Brasileiro entrarão em recesso na quarta-feira (15) e até lá a aulas online serão ofertadas para as famílias que assim desejarem. Para o próximo semestre, que está marcado para começar em 11 de julho, ainda não está definido se a modalidade remota irá permanecer.

“Temos um protocolo de segurança, construído com a ajuda de uma consultoria médica especializada, que descreve ações de prevenção [...] A comissão interna que acompanha os casos de covid-19 irá avaliar, ao longo das férias, quais medidas serão adotadas no próximo semestre”, pontuou a instituição de ensino.

Nenhum dos colégios informou a quantidade de alunos contaminados com a doença e nem quantos são casos suspeitos. O Anglo Brasileiro disse que uma comissão responsável pelo assunto está apurando a questão.

O Colégio Portinari também afirmou que possibilita aulas remotas para os estudantes que estiverem contaminados com a covid-19, durante o período de tempo necessário para assessugar o cuidado e a segurança de alunos e professores.

Na semana passada, o Colégio Antônio Vieira enviou um comunicado à comunidade escolar recomendando o uso de máscaras em suas instalações. A obrigatoriedade, no entanto, só é necessária caso os alunos estejam com sintomas gripais ou tenham tido contato com indivíduos com casos confirmados de covid-19.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou que segue monitorando a situação epidemiológica em escolas das redes públicas e privadas, com o objetivo de identificar e isolar casos de covid entre a comunidade escolar. A SMS também disse que realiza, desde outubro, testagem em massa em escolas da capital.