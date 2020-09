Após cinco meses, voos Salvador-Lisboa são retomados pela TAP

A primeira rota internacional de Salvador será retomada nesta quinta-feira (3), quando pousará na capital baiana um voo da TAP com passageiros de Lisboa. Desde o início da pandemia, o fluxo estava interrompido. Os voos para a capital de Portugal sairão às terças e sábados, às 20h05. A volta acontecerá às quintas e domingos, com chegada às 4h20.

A entrada de estrangeiros no Brasil está liberada. Para entrar em Portugal, os brasileiros devem ter um teste RT-PCR negativo, que deve ser apresentado à companhia aérea antes do embarque. O exame obrigatoriamente deve ter sido realizado nas 72 horas que atencedem o embarque no voo internacional. Caso contrário, a pessoa não será autorizada a embarcar.

É necessário atender ainda às exigências habituais requeridas para entrar em Portugal: apresentar passaporte com validade superior de pelo menos 90 dias ao tempo de duração da viagem, comprovante de acomodação, vínculo empregatício no Brasil e de meios financeiros para se sustentar durante a estadia.

No mês de outubro, a companhia aérea JetSmart voltará a realizar o voo Salvador-Santiago. Já em novembro é a vez da Air Europa retomar as viagens entre Madrid e a capital da Bahia. Ambas ofertarão duas partidas semanais.

Segurança

Por conta da pandemia, o uso de máscara é obrigatório dentro das aeronaves da TAP. Além disso, elas são equipadas com filtro do tipo HEPA, que extraem vírus e bactérias, e tem um sistema que renova o ar a cada 2 ou 3 minutos. Os aviões da companhia também são desinfectados diariamente e o serviço de bordo é entregue em embalagens lacradas.