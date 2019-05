Após cortejo seguido por multidão, corpo de Gabriel Diniz é enterrado na Paraíba

Uma multidão se formou em volta ao caixão do artista na chegada ao cemitério (Foto: Felipe Ribeiro/JC Imagem | Rede Nordeste)

O corpo do cantor sertanejo Gabriel Diniz, 28 anos, foi enterrado em João Pessoa (PB), no final da tarde desta terça-feira (28), após um dia inteiro de homenagens ao artista. Um cortejo saiu do velório às 15h30 e chegou ao cemitério Cemitério Parque das Acácias por volta das 16h40. A cerimônia em que o corpo foi sepultado ficou restrita a amigos e familiares.

O cortejo fúnebre levou milhares de fãs de GD ao bairro José Américo. Admiradores e curiosos se reuniram em volta do cemitério para dar o último adeus ao artista, nascido em Campo Grande (MS), mas criado na Paraíba.

As outras duas vítimas da tragédia, os pilotos Linaldo Xavier Rodrigues e Gabriel Abraão, foram enterrados em Alagoas: o primero às 15h, em Água Branca, e o segundo em Maceió, às 16h.

Antes, no velório, os amigos e familiares puderam se despedir do cantor. Entre os artistas, entavam presentes o cantor Wesley Safadão, que se emocionou e fez um discurso homenageando GD (como Gabriel era conhecido), e Xand Avião, que passou mal e precisou ser socorrido.

Gabriel Diniz morreu nessa segunda (27) após uma queda de avião no município de Estância, interior de Sergipe. O piloto Abraão Farias e o copiloto Linaldo Xavier, que comandavam a aeronave, também morreram no acidente.

Uma missa em homenagem ao cantor Gabriel Diniz aconteceu pouco depois das 13h40, durante o velório no ginásio de esportes Ronaldão. Familiares, amigos e admiradores do trabalho de Gabriel participaram da cerimônia celebrada por padres. O louvor foi ministrado pelo cantor Felipe Alcântara, ex-vocalista da banda Os Gonzagas. O corpo do cantor deve sair em cortejo para o cemitério às 15h.

Filho de Francisco, conhecido como Cizinato, e Ana Maria, Gabriel deixa ainda uma irmã, Mylena. Desde criança ele já era apaixonado por música e quando adolescente participava de bandas em João Pessoa.

Familiares se despedem de Gabriel Diniz, em João Pessoa (Foto: Felipe Ribeiro/JC Imagem | Rede Nordeste)

Ele chegou a estudar engenharia elétrica, mas abandonou a faculdade quando teve proposta para cantar na Capim com Mel, banda de forró de Recife. Passou ainda por Forró na Farra e Cavaleiros do Forró até criar sua banda, a Gabriel Diniz e Forró na Farra. Ele lançou seis álbuns até finalmente chegar ao sucesso, com a música "Jenifer".

Fãs fazem fila em velório de Gabriel Diniz (Foto: Reprodução/TV Globo)

Gabriel namorava havia dois anos com a psicóloga Karoline Calheiros, que faz aniversário hoje - o cantor estava indo se encontrar com ela.

Diniz nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas foi em João Pessoa, na Paraíba, onde começou a carreira, como vocalista de bandas de forró. Antes de começar a incursão pela carreira solo, ele fez parte das bandas Forró na Farra e Cavaleiros do Forró. Em 2016, assinou com a gravadora Sim Music, por onde lançou os álbuns de estúdio GD Verão, em novembro de 2016, e GD, em setembro de 2017, além de dois discos ao vivo.

Fez sucesso cantando forró, arrocha e sertanejo. Em fevereiro, lançou seu primeiro álbum pela Universal, GD À Vontade, que traz uma versão acústica de Jenifer. Antes do hit, divulgado no final de 2018, o cantor já havia feito parcerias com Wesley Safadão (Acabou, Acabou) e Jorge & Mateus (Paraquedas).

Partida de Salvador

O voo de Gabriel Diniz partiu de Salvador e tinha destino a cidade de Maceió. Na capital alagoana, ele encontraria a família e a namorada, Karoline Calheiros. O motivo do encontro seria para comemorar o aniversário de 25 anos da jovem, que é psicóloga.

Na noite deste domingo (26), ele fez um show em Feira de Santana, a 108 km de Salvador, e voltou para a capital baiana na manhã desta segunda, onde pegou o avião com direção a Alagoas. Por volta das 10h, Gabriel compartilhou no Instagram que estava em uma sessão de ozonioterapia.

A queda do avião vai ser investigada pelo Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, com sede no Recife e que abrange o estado de Sergipe. Mas, segundo informações prévias, o tempo estava fechado na hora do acidente, o que pode ter dificultado as condições de navegabilidade.