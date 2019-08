Após cutucar Scooby, Luana Piovani se estressa com seguidora: 'burra'

Luana Piovani não perde uma oportunidade de alfinetar seu ex-marido, Pedro Scooby. Desta vez, a atriz e apresentadora postou uma foto dela com os três filhos, Dom de, 7 anos, e os gêmeos, Bem e Liz, de 3, na rede social e falou que eles voltaram antes do combinado da viagem com o pai para a Califórnia.

"Sou rica gente, esses 'pintim' tudo debaixo da minha asa, antes do previsto", disse ela na legenda. Logo após o clique ser compartilhado, uma seguidora se posicionou ao lado da atriz, a orientando a buscar a Justiça para Scooby cumprir suas obrigações combinadas entre eles.

"Você também tem uma vida pra viver e não tem que desprogramá-la pra atender aos interesses do bonito, não. Feio o que ele fez com as crianças. Coisa triste", opinou a fã. Piovani concordou e ainda alfinetou o ex.

"Concordo com você, as pra acertarmos as coisas na Justiça, acho que tenho que ir ao Brasil e não acho que eu vá tão cedo. Vou me informar, que também acho muito desrespeito combinar as coisas e o vento muda e ele muda tudo e o mundo tem que se reorganizar. Ruim pras crianças, pra mim e era pra ser pra ele também, mas ele não sente nada não. Até sente, mas sabemos o que tá mesmo sentindo, né?", declarou.

Foto: Reprodução

Teve ainda uma pessoa que não entendeu o que Piovani quis dizer com "sou rica" - a atriz e apresentadora se referia aos filhos."Para de falar que é rica. Que coisa chata isso", escreveu a garota.

"Para de mostrar que é burra, que coisa chata", rebateu Piovani.