Após decisão da CBF, Bahia voltará a ter torcedores no estádio

Após quase um ano e meio com arquibancadas vazias, o Bahia vai voltar a ter torcedor durante os jogos do Campeonato Brasileiro. A partir deste domingo (15), no duelo contra o Atlético-GO, às 18h15, um grupo limitado de 25 torcedores poderá acompanhar as partidas no estádio de Pituaçu.

De acordo com o Bahia, a meida foi possível graças a uma nova diretriz técnica da CBF que permite aos clubes a inclusão de mais pessoas dentro do estádio em seus jogos como mandante.

A escolha dos 25 torcedores em cada partida será realizada através de sorteio. Vão ser premiados 20 sócios com acesso garantido que estão com a mensalidade em dia, e cinco Sócios Centenário (pagamento antecipado até 2031).

O Bahia explica ainda que os torcedores sorteados precisarão ter tomado ao menos a 1ª dose da vacina contra covid-19. Eles ficarão espalhados nas cadeiras amarelas do estádio, com assento marcado e distanciamento social. Será obrigatório o uso de máscara durante o jogo, além da aferição de temperatura na chegada e álcool gel no local.

Essa não é a primeira vez que um grupo restrito de torcedores terá acesso a um jogo do Bahia desde que os jogos passaram a ser disputados com público zero por conta da pandemia. Em maio, nas finais da Copa do Nordeste, Bahia e Ceará puderam levar convidados para os jogos em Salvador e Fortaleza.

Na ocasião os escolhidos em sorteio pelo Esquadrão foram sócios e membros do Conselho Deliberativo do clube.