Após deixar o governo, Mandetta pode receber título de cidadão baiano

(Foto: Macelo Casall/ABr)

O deputado estadual Antônio Henrique Junior (PP) indicou a concessão do Título de Cidadão Baiano ao ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Mandetta foi deputado federal de Mato Grosso do Sul por dois mandatos e assumiu o cargo de ministro da Saúde em 2019, ficando até esta quinta-feira (16), quando foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro.

Mandetta travou embates públicos com o presidente que devatiam a condução da saúde pública do país durante a pandemia do coronavírus. O oncologista Nelson Teich assumiu o cargo de Ministro da Saúde nesta sexta (17).