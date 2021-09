Após denúncia de racismo, Sulivã Bispo faz manifesto nas redes: 'a pele escura desperta alarmes'

Após denunciar uma abordagem racista que sofreu no Aeroporto de Recife na quarta-feira (8), o ator e humorista baiano Sulivã Bispo voltou às redes sociais para comentar sobre o caso e sobre os ataques que recebeu depois da repercussão.

"Na noite de 8 de setembro de 2021, o ator e humorista Sulivã Bispo foi atacado mais uma vez pelo racismo”, narra o ator, em vídeo. Ele diz que o Raio X, assim como aquele que apitou por uma peça de metal no seu cabelo, sempre encontra e enxerga o corpo preto de um jeito diferente.

“Só quem tem a pele escura sabe que eu estou falando. É de um jeitinho hostil, grosseiro, perverso, indelicado que as abordagens funcionam com a gente, quem tem a pele escura sabe que é diferente. Só quem já foi tocado, seguido, parado, barrado, humilhado, constrangido diante de situações como essa sabe o que estou falando”, afirmou.

Quando voltava de dias de férias em Porto de Galinhas para Salvador, Sulivã não esperava passar pelo constrangimento de uma abordagem que não seguia qualquer protocolo aparente, tendo o corpo todo revistado, dos dois lados, quatro vezes. Esperava menos ainda que teria que lidar com comentários tão hostis.

“Li muitos comentários carinhosos, cuidadosos e preocupados com a minha saúde mental, com meu equilíbrio emocional e fico grato, mas também fui alvejado com comentários desumanos, desagradáveis, perversos, miseráveis, que disseram que "eu nem li", "ele tá querendo mídia", "tá querendo publicidade", "se aparecer", "já passei por isso", "tudo agora é racismo", "não cansam de falar sobre racismo". Quando pessoas fazem isso, elas atacam a dor do outro, elas abrem ainda mais a ferida e rasgam dizendo que não dói”, desabafou.

Sem permitir silenciamentos, ele esbraveja contra a opressão que viveu e vive, e promete que não irá se calar. “A pele escura desperta alarmes. A pele escura está associada à marginalidade, e quem criou esse emblema desgraçado foi o racismo e a gente sabe. Mas eu vou continuar denunciando, gritando, porque eu preciso, eu preciso dizer, eu preciso falar, eu preciso denegrir o meu eco da resistência, e ele sempre vai ecoar. Eu sempre vou falar, gritar, esbravejar, a dor que eu passo todos os dias quando ela me dói muito mais”, contou.

No vídeo, o ator assumiu o compromisso coletivo de continuar combatendo e denunciando o racismo, a homofobia, a misoginia, o sexismo e a transfobia.

“Chega! Não dá mais. E comentários como esse que exigem que a gente justifique o que a gente sofre sempre e tenha coragem momentânea de denunciar não nos abalam mais, aliás, nos abalam, mas a gente dá um soco nesse abalo. Coloca um escudo Oníré (uma das denominações de Ògún) na nossa frente e segue a batalha, porque se vocês escolheram nos matar, nós escolhemos viver e continuar", concluiu.