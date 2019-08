Após derrota neste sábado, Vitória passa 11ª rodada seguida no Z4

Com a derrota por 1x0 para o Brasil de Pelotas neste sábado (3), fora de casa, o Vitória ficará na zona de rebaixamento da Série B por mais uma rodada. E o pior: a diferença para o 16º colocado ainda pode aumentar até o final da 14ª rodada.

O rubro-negro chega à 11ª rodada seguida na zona de rebaixamento. A equipe entrou no Z4 ao final da 4ª rodada, após perder para o São Bento no Barradão por 3x1, e não saiu mais.

Em entrevista ao SporTV após a partida, Felipe Gedoz reconheceu que o Vitória não fez por onde vencer a partida em Pelotas: “Infelizmente não fizemos um bom jogo que nem fizemos com o Figueirense fora de casa (na última terça-feira, 30). Acho que foi isso, a equipe não se encontrou dentro de campo e isso tem que ser admitido”.

“O time de Pelotas a gente sabe como é, eles jogam por uma bola, mesmo quando estão em casa. Hoje foi isso também, eles fizeram um gol no final do primeiro tempo e ficaram o resto do jogo inteiro atrás. Agora é tentar recuperar em casa contra o Paraná”, completou o meia.

O Vitória ainda pode chegar à lanterna da Série B. O Leão é o 19º colocado, com 11 pontos. Se o América-MG vencer o Paraná neste sábado, em Curitiba, a partir das 17h, a equipe baiana cai mais uma posição.

De quebra, a distância para fora da zona de rebaixamento ainda pode aumentar. No momento o 16º colocado é o Guarani, com 13 pontos. Porém Criciúma (17º, com 13 pontos) e São Bento (18º, com 12) ainda jogam em casa neste sábado, respectivamente contra Operário-PR e Ponte Preta a partir das 16h30.