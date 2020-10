Após dia de folga, Bahia volta aos treinos na Cidade Tricolor

Depois de um dia de folga, o elenco do Bahia voltou aos trabalhos na Cidade Tricolor. Na tarde desta quarta-feira (21), os jogadores se reapresentaram e realizaram trabalhos sob o comando de Mano Menezes e comissão técnica.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na vitória sobre o Atlético-MG fizeram uma atividade regenerativa na academia e fisioterapia, além de um treino leve no campo.

O restante do grupo fez um treino intenso de posse bola. Eles ainda aprimoraram as finalizações e participaram de um trabalho em campo reduzido. O zagueiro Ernando, que foi substituído com dor na coxa, treinou normalmente. Já Rodriguinho e João Pedro, ficaram em tratamento.

O elenco volta aos treinos nesta quinta-feira (21), quando trabalhará em dois turnos. O próximo compromisso do Bahia será pela Copa Sul-Americana. A partida ainda não tem data definida, mas será disputada entre os dias 27 e 29 de outubro. O adversário será conhecido em sorteio nesta sexta-feira (23).