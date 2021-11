Após dois anos, a Feira Internacional de Artesanato e Decoração está de volta a Salvador

Artigos de locais como Turquia, Senegal, Peru e alguns estados do Brasil estarão expostos na Feira Internacional de Artesanato e Decoração, FEINCARTES, que volta a Salvador após dois anos por causa da pandemia do coronavírus. Como uma novidade do evento, os doces e chás turcos estão fazendo o maior sucesso por onde a FEINCARTES passa e provavelmente também conquistará o público baiano.



A feira é uma realização da empresa capixaba Mathias Feiras e Eventos, e tem uma bagagem de mais de 150 edições realizadas em várias capitais do País. Escolher produtos legítimos de cada região destacada na Feira é um grande diferencial da FEINCARTES, que começa neste sábado (6) e vai até o dia 30 de dezembro, sempre no horário de funcionamento do shopping. “Depois dessa parada por causa da pandemia, estamos voltando muito felizes a Salvador, que tem um público acolhedor e que adora novidades. Essa é a nossa quinta vez aqui. Tenho certeza que será mais uma experiência bem sucedida”, afirma Maria Mathias, idealizadora do evento.



O Salvador Shopping será o palco mais uma vez da Feira, verdadeiramente internacional, que traz diversos stands com destaque para o artesanato, decoração, doces, utilitários, joias, acessórios e muitos outros itens de Países como Turquia, Senegal, Peru e novidades de várias partes do Brasil, que estará presente com Brasília, Goiânia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Todos com produtos especiais que representam a sua história e cultura, com exceção da Turquia e Senegal, que terão dois stands cada.



Dentro do universo da Turquia, os doces e chás chegam como a grande novidade, mas os visitantes também vão conferir os charmosos lustres, tapetes impermeáveis, antiderrapantes e antialérgicos, peças de decoração em porcelanas pintadas à mão e com alto relevo, louças em vidro turco pintados, peças com banho em prata, olho turco, jogos para cama e mesa bordados da Capadócia, além das taças, xícaras, copos, bandejas pintadas à mão e muitas peças com detalhe em ouro, vindas de Istambul.



O Senegal traz dessa vez uma coleção de colares e acessórios em pedras e pérolas naturais de várias partes do mundo, criadas pelo designer Cheickh Ahmed Sene, senegalês residente em Paris, trazendo as últimas tendências. Em outro stand do Senegal, roupas, bolsas, tecidos e esculturas típicas do País. O Peru, bastante conhecido por ter o seu artesanato como um dos mais variados do mundo, vai destacar espelhos, jogos de xadrez, bolsas e muito mais.



Já o Brasil estará muito bem representado com porcelanas pintadas a mão de Brasília; com brincos, acessórios artesanais e bio joias em capim dourado, que são peças em capim e ouro, vindas de Goiânia; queijos, vinhos, salames e doces artesanais com 50% menos açúcar do Rio Grande do Sul e o stand de Minas Gerais, que apresenta diversos óleos essenciais e cosméticos naturais, feitos com os melhores ingredientes de origem natural para a saúde, nutrição e beleza. Os produtos não são testados em animais e são livres de ingredientes derivados de transgênicos e petróleo, fragrâncias e corantes artificiais, além de outras substâncias que possam causar algum dano à saúde.



Além de ter a oportunidade de adquirir produtos de qualidade com preços para todos os bolsos, a FEINCARTES é um verdadeiro passeio cultural, porque o visitante pode conhecer características peculiares e encantadoras de diversas partes do País e do Mundo. Portanto, é também uma prazerosa opção de lazer, que chega ao Salvador Shopping neste sábado (6) e vai até o dia 30 de dezembro.



Serviço

Evento: FEINCARTES

Período: 06 de novembro a 30 de dezembro de 2021

Local: Salvador Shopping - Praça de Eventos do Piso G1

Entrada Franca

Horário: Funcionamento do shopping

