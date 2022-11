Após dois dias, músico do Neojiba consegue recuperar violino roubado

O violino de Eliel Santana, spalla da Orquestra 2 de Julho, do Neojiba, foi recuperado nesta sexta-feira (11), após ter sido roubado na última terça-feira (9). O instrumento foi encontrado na mão de um reciclador. O músico foi assaltado quando chegava em casa, em Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador. E

Um homem, dono de uma barbearia do bairro de Periperi, entrou em contato com a TV Record nesta sexta (11) para contar que havia encontrado o violino na mão de um reciclador. Sapo, como é conhecido o barbeiro, reconheceu o instrumento e fez uma vaquinha com os vizinhos para comprar o objeto e devolver a Eliel.

O Neojiba promoveu uma campanha para que o instrumento fosse devolvido, com o apoio da imprensa e de centenas de pessoas nas redes sociais. "Nosso muito obrigado a todo mundo que torceu e colaborou para que Eliel tivesse seu violino de volta. Principalmente para o barbeiro Sapo e os vizinhos dele. Eliel realizou grandes sonhos com o instrumento, como o concerto na Concertgebouw, em Amsterdã, uma das três melhores salas do mundo, durante a Turnê da Independência, em setembro deste ano", disse o Neojiba por meio de nota.

Neste domingo, será possível ver Eliel, com seu violino, na apresentação que a Orquestra 2 de Julho fará no Teatro Castro Alves, às 17h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.