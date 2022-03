Após eliminação no Baiano, Dado Cavalcanti é demitido pelo Vitória

Dado Cavalcanti não é mais o técnico do Vitória. A demissão do treinador foi anunciada pelo clube na tarde desta quinta-feira (17), menos de 24h depois da eliminação no Campeonato Baiano. A decisão foi tomada durante reunião entre diretores e conselheiros do clube. O nome do substituto ainda não foi anunciado.

O técnico deixa a Toca do Leão ao lado do assistente técnico Pedro Gama e do preparador físico Leonardo Fagundes. Diretor de futebol, Alex Brasil também foi desligado.

"O Esporte Clube Vitória comunica o desligamento do técnico Dado Cavalcanti e sua comissão técnica. A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira (17). O ECV agradece ao profissional pela sua dedicação e deseja êxito na continuidade da carreira", diz a nota oficial.

Segundo o comunicado do clube, as mudanças fazem parte de uma "reestruturação do Departamento de Futebol". As alterações também atingem a área médica, com o afastamento do gerente Ivan Carillo Pinto.

A saída de Dado Cavalcanti da Toca do Leão ocorre após o primeiro objetivo do ano não ser alcançado. Na noite da última quarta-feira (16), o Vitória venceu o Bahia de Feira, por 2x1, no Barradão, em jogo válido pela rodada derradeira da fase classificatória do Baiano, mas não conseguiu a vaga nas semifinais.

O rubro-negro ficou em 5º lugar, com 13 pontos. Apenas os quatro primeiros colocados avançaram - Jacuipense, Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira e Barcelona de Ilhéus. Foi a quarta edição seguida que o Vitória ficou de fora da fase mata-mata do estadual.

Dado Cavalcanti foi anunciado como novo treinador do Vitória no dia 23 de dezembro, e iniciou o trabalho em 3 de janeiro, quando o grupo se apresentou para iniciar a pré-temporada.

O técnico não participou da montagem do elenco. Impedida de registrar jogadores a partir de janeiro em função de uma dívida, já paga, com o argentino Walter Bou e o Boca Juniors, a diretoria rubro-negra contratou 14 jogadores antes de definir um técnico.

Em dois meses e meio à frente do Leão, Dado comandou 10 partidas, sendo nove do Baiano e a estreia da Copa do Brasil. Foram três triunfos, cinco empates, duas derrotas, oito gols marcados e sete sofridos. O aproveitamento é de 46,6%.

Fora do mata-mata do Baiano, o Vitória volta a campo na próxima quarta-feira (23), pela segunda fase da Copa do Brasil. O rubro-negro recebe o Glória-RS no Barradão, em um duelo único eliminatório. Quem vencer avança para a terceira etapa da competição nacional. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Alex Brasil

Também demitido nesta quinta-feira (17), Alex Brasil estava há pouco mais de um ano no clube. Ele foi apresentado oficialmente pelo Vitória no dia 12 de março do ano passado, e chegava com o status de primeiro diretor de futebol da era Paulo Carneiro - que, em setembro, foi afastado da presidência do rubro-negro.

No início de 2022, Alex renovou contrato com o Leão, e o novo vínculo iria até o fim de outubro, mês de encerramento da Série C do Brasileirão. Antes do Vitória, o diretor teve passagem pela Ponte Preta, onde atuava como executivo de futebol.