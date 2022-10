Após expor foto beijando Cássia Kis, Lúcia Veríssimo sofre ataques homofóbicos

A foto de Lúcia Veríssimo beijando Cássia Kis viralizou nas redes sociais nos últimos dias. No entanto, neste sábado (29), a famosa comentou que tem recebido várias mensagens ofensivas em relação ao clique e de pessoas que apoiam o comentário que a colega da Globo disparou contra a comunidade LGBTQIA+.

"Estou sendo atacada por uma horda de ignorantes no Twitter, que defende o indefensável usando a expressão erro do passado. Pecado e erro do passado é a doença da cabeça de vocês que fizeram e fazem tão mal à humanidade. Amar nunca foi pecado ou erro do passado", iniciou Lúcia em seu Instagram.

Ela ainda falou que os seguidores estavam cometendo o crime de homofobia contra ela e que, caso seja necessário, vai abrir um processo.

"Não se pede perdão a Deus por amar. E o que vocês fazem não tem perdão. Vocês incitam o ódio, a intolerância, o desrespeito e o pior, não amam seu semelhante, porque falta de respeito é falta de amor", prosseguiu.

Por fim, a global comentou que vai seguir lutando contra a hipocrisia diante de tanto preconceito. "O que Deus criou foi a vida, a verdade e o amor", finalizou.

Cássia Kis debocha do flagra

Enquanto Lúcia Veríssimo tem recebido ataques homofóbicos, Cássia Kis se manifestou através do jornal Folha de S. Paulo, na coluna de Mônica Bergamo, que a foto não passou de um "selo idiota".

Além disso, a veterana da Globo reforçou seu catolicismo e que a religião, agora, faz parte do sua nova vida. "A cruz só está mais pesada. Mas eu continuo amando minha cruz, desta vez, com mais fervor", completou.