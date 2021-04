Após fala sobre covid, Daniel Cady pede desculpas a cozinheira: 'grande erro'

O nutricionista Daniel Cady postou um vídeo em seu Instagram onde pede desculpas após afirmar que uma cozinheira havia transmitido covid-19 para ele, Ivete Sangalo e o filho do casal, Marcelo.

Daniel afirmou que sua intenção jamais foi colocar a culpa nela e que não tem certeza se, de fato, a doença foi trazida para a casa dos Sangalo através da funcionária.

"Meu grande erro foi ter falado isso. De forma alguma eu quis julgá-la ou culpá-la. Eu não posso realmente afirmar que foi ela pois a gente não tem certeza. O que sabemos é que a funcionária foi a primeira a sentir os sintomas", defendeu-se o marido de Ivete.

Daniel também revelou que a funcionária, que não quis expor o nome dela, ficou bastante abalada com a repercussão do vídeo. "Ela já está sendo criticada no bairro onde mora pois sabem que ela trabalha para a gente", disse.

O nutricionista também afirmou que pagou todo o tratamento da funcionária e do filho dela, que tiveram apenas sintomas leves e já estão recuperados.

Na live com Regina Casé, Daniel também afirmou que ele e a família estavam "meio imunizados" após terem contraído o vírus. A fala também gerou críticas nas redes sociais.

"Neste caso eu quis falar sobre a 'janela imunológica' que funciona por alguns meses após contrair o vírus, e não que estávamos 100% imunizados, que não teríamos mais risco de pegar o coronavírus", justificou-se.

Assista: