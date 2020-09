Após fim de empréstimo, Ramires treina e indica permanência no Basel

Apesar do período de empréstimo ao Basel ter chegado ao fim, o meia Eric Ramires segue incorporado ao elenco do time suíço. Nesta terça-feira (1º), o jogador participou do primeiro treino da equipe sob o comando do técnico Ciriaco Sforza, que vai dirigir o time na próxima temporada.

De acordo com apuração do CORREIO, o Basel negocia com o Bahia para que Ramires permaneça na equipe por mais tempo. Tanto o Bahia quanto os representantes de Ramires não comentam a situação. Caso as partes não cheguem a um acordo, o jogador retonará ao Esquadrão e será incorporado ao elenco de Roger Machado.

Ramires foi emprestado pelo Bahia ao Basel em setembro do ano passado até junho de 2020, com obrigação de compra em caso de participação em pelo menos 23 jogos na temporada. O valor da negociação seria de cerca de R$ 30 milhões. O meia de 19 anos, no entanto, fez apenas 11 partidas na última temporada.

Em junho, Bahia e Basel entraram em um acordo e prorrogaram o empréstimo de Ramires por mais dois meses já que pandemia do novo coronavírus atrasou o fim da temporada no país.

Revelado na base do Bahia, Ramires foi lançado na equipe principal em 2018. No ano passado, ele disputou o Sul-Americano Sub-20, no Chile.