Após fim do contrato, João Pedro deixa o Bahia e volta ao Porto

A passagem do lateral direito João Pedro pelo Bahia foi encerrada nesta quarta-feira (30). Com o fim do contrato de empréstimo, o jogador deixou o tricolor e voltará para o Porto-POR, clube com o qual tem contrato.

João Pedro já havia se despedido dos companheiros e não estava mais treinando na Cidade Tricolor. Essa foi a segunda passagem do lateral pelo Esquadrão. Ao todo ele defendeu o clube em 56 jogos e marcou um gol.

A primeira passagem de João Pedro pelo Bahia foi em 2018. Emprestado pelo Palmeiras, ele revezou entre o banco e a titularidade. No meio da temporada ele acabou sendo vendido ao Porto e deixou o tricolor.

Sem muito espaço no time português, o lateral acabou retornando ao Bahia em 2019. A volta, no entanto, não foi como esperada. O jogador sofreu por conta das lesões e não repetiu no campo o mesmo desempenho da primeira passagem.

João Pedro vinha sendo reserva no Bahia e não foi aproveitado quando Nino Paraíba foi suspenso por sete jogos por conta da confusão na Copa do Nordeste, sendo preterido por Renan Guedes.

A última vez que ele esteve em campo foi abril, no empate com o Montevideo City Torque, pela Copa Sul-Americana.