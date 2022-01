Após ganhar 54 vezes na loteria, ex-BBB acerta 16 quinas na Mega da Virada

A ex-participante do Big Brother Brasil, Paulinha Leite, é ‘dona’ de uma sorte sem tamanho. Sua passagem pelo BBB 11 lhe rendeu carro, moto e até um apartamento, mas foram nas loterias que ela provou do que é capaz: ela já ganhou 54 sorteios. E como se não fosse o bastante, ela acabou de acertar 16 quinas na última Mega da Virada.

Paulinha joga na loteria há dez anos e sua taxa de sucesso foi grande o bastante para ela criar uma empresa de apostas, a Unindo Sonhos, e compartilhar sua sorte com outros. Com os acertos nas quinas, ela pode faturar até R$ 800 mil - cada quina tem o valor estimado de mais de R$ 50 mil.

“Ainda não recebi o dinheiro do prêmio, não sei o que vou fazer. Escolho os números com base no que vejo no meu dia a dia, que me chamam a atenção. Aí vou misturando com os números que mais saem, outros jogos com os que menos saem e vou escolhendo…”, contou Paulinha ao Extra.

Nas redes sociais, ela conta que já iniciou as conferências das pessoas que foram junto com ela e participaram dos bolões. “A conferência já começou, já estão na lotérica conferindo os grupos. No site, que é automático, já está até pago”, conta.

Alguns clientes da Unindo Sonhos já até apareceram para agradecer pela grata surpresa na virada do ano. “Passando pra agradecer, faturei com vocês a quina da mega. Salvou meu mês, Juro! Gratidão… bora mais um ano na confiança. Vocês são 10”, comentou um sortudo.

A empresa, que "começou como uma brincadeira", foi criada após a "sister" ganhar R$ 42 mil já no primeiro bolão, realizado através de seu perfil pessoal. "Aí não parei mais. Até hoje acho engraçado, porque nunca me imaginei fazendo isso. E escolher números na loteria é algo que realmente amo fazer", relembra a empresária.