Após Holanda, Bélgica suspende voos e trens provenientes do Reino Unido

A Bélgica anunciou neste domingo (20) que vai suspender os voos e trens que vêm do Reino Unido, por um período de pelo menos 24 horas a partir da meia noite da segunda. A medida é uma precaupação contra uma variante mais infecciosa do coronavírus, explicou o primeiro-ministro Alexander de Croo. Estudos mais conclusivos estão sendo feitos e o prazo pode ser ampliado.

É o segundo país a anunciar uma medida do tipo. O governo holandês suspendeu até 1º de janeiro todos os voos de passageiros que vêm do Reino Unido. A ação foi anunciada depois que um caso foi descoberto na Holanda de contaminação pela variante do corovírus que circula em terras britânicas.

A Alemanha também está estudando suspender voos do Reino Unido e da África do Sul por conta da descoberta de novas variantes da covid-19 noa países.

Medidas

Na Bélgica, quem chegar do Reino Unido terá que fazer quarentena, algo que já é obrigatório pelas regras de viagens atuais do país. As autoridades vão aumentar as verificações de conformidade.

O governo disse ainda que conversa com a França para monitorar as pessoas que chegam de carro do Reino Unido. Vai também aumentar controles na fronteira por conta disso.

Na Holanda, o governo diz que restrições adicionais serão decididas de acordo com como a situação vai evoluir. A orientação é para que os holandeses não viagem, exceto em casos absolutamente necessários, para evitar propagar a covid-19.

Já na Alemanha, um fonte próxima ao Ministério da Saúde disse que é "uma opção séria" restringir o tráfego áereo dos países com novas variações da covid-19. Apesar disso, nenhuma medida prática foi anunciada até agora.

Lockdown

No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Jackson anunciou um lockdown em Londres e no sudoeste do país para tentar conter a propagação da variante do coronavírus. O comércio está fechado nesses locais, mesmo às vésperas do Natal.

Segundo Johnson, a cepa do coronavírus encontrada por lá é 70% mais contagiosa. "Mas nada indica que ela seja mais letal, nem que cause uma forma grave da covid-19 ou reduza a eficácia da vacinação", acrescenta.

Com o nível de risco 4, as áreas sob lockdown estão com lojas não essenciais, academias, cabelereiros e outras fechadas. Há também proibição de ir para outras áreas do país. Quem mora nessa região com nível de risco 4 também não pode se juntar com quem vive em áreas de menos risco. Essa flexibilidade está reservada somente para o dia de Natal.

As regras terão duração de duas semanas e serão revistas no dia 30.