Após incêndio que destruiu toda estrutura Barraca do Loro Pedra do Sal será reerguida

(Divulgação)

Barraca Loro Pedra do Sal antes do incêndio

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Barraca do Loro, da Pedra do Sal (também conhecida como Bora-Bora), esta semana. O espaço, comandado por Aloísio Mello ( o Lôro) e Ró Imbassahy ficou totalmente destruído. Apesar do prejuízo, o casal não desanima e já entregou a Pedro Imbassahy, o filho arquiteto, a missão de criar um novo projeto para o espaço que era um dos mais charmosos e aconchegantes daquele trecho de praia. Esta, aliás, não é primeira vez que o casal recomeça uma história do zero. Em 2010, por uma decisão judicial, todas as barracas da orla de Salvador foram destruídas e eles, assim como todos os empresários que atuavam na praia, viram seus espaços se transformarem em escombros da noite pro dia

Duo visual

Uma exposição conjunta dos artistas visuais Nádia Taquary e Ayrson Heráclito será aberta na Galeria Leme/AD, em São Paulo, no dia 29 de junho. A mostra reúne diversos trabalhos dos dois baianos que celebram e saúdam a ancestralidade e revelam as relações com a identidade, mestiçagem e religiosidade. A exposição é uma iniciativa do galerista Paulo Darzé, que representa a dupla, e fica em cartaz na capital paulista até o dia 6 de julho. Nesta mostra os dois apresentam seus percursos como artistas através de alguns dos trabalhos que marcam suas trajetórias.

(Divulgação)

Obra da artista visual baiana Nadia Taquary

Gemas

Há mais de 20 anos atuando no ramo de joias e pedras preciosas, a marca Claudia Belfort vai abrir mais uma unidade na Bahia. Desta vez, a loja será instalada no Shopping Paseo Itaigara. Dona de um Press Awards, um dos prêmios americanos mais importantes da área de design de jóias, Belfort, que é especialista em gemas, iniciou sua trajetória com pedras brasileiras, em 1994 , no Pelourinho, onde teve a sua primeira loja de gemas nacionais



Disputa judicial

Os filhos do cantor e compositor João Gilberto levaram a briga pelo patrimônio do artista, que enfrenta problemas sérios de saúde, para a Justiça. João Marcelo Gilberto acusa a cantora Bebel Gilberto - que tem a curatela do pai enquanto o processo de interdição não é julgado - de desviar recursos. Segundo o advogado dele, a irmã do seu cliente teria limitado a quantia que liberava semanalmente para as despesas do pai e rompeu o contrato com o restaurante que fornecia comida ao artista há vários anos. Bebel, que também é cantora, nega. O caso está na 5ª Vara de Orfãos e Sucessões do Rio de Janeiro.



Balada no parque

A Área Verde do Othon vai se transformar num parque de diversões para receber, no dia 2 de julho, a primeira edição da festa Hype que vai reunir um time de DJs de primeira categoria. Com palco cenográfico, piscina de bolinhas, cama elástica, pista de skate, artistas circenses e brinquedos infláveis, a balada misturará música eletrônica e funk comandados pelos DJs Kvsh, Evokings, Tucho, Maria Zigoni, Costæd, Pedro Chamusca e outras surpresas. O evento é uma criação e produção da Concept Content, produtora por trás de selos próprios como a Sollares e a Só Track Boa.

(Divulgação)

Dupla de DJs Evokings se apresenta em Salvador

Loura no celular

Os aplicativos de celulares não param de trazer novos serviços para perto dos consumidores. A novidade da vez é o Zé Delivery que vai funcionar em Salvador e Feira de Santana levando bebidas com rapidez à casa dos usuários. O app trabalhará com várias marcas de cerveja, além de destilados, vinhos e refrigerantes.



Ar livre

O restaurante Manga nem completou um ano e os chefs Katrin e Dante Bassi já estão envolvidos com sua ampliação. O espaço, que trabalha com menu degustação, fechou as portas temporariamente para concluir a obra do terraço com vista para o mar do Rio Vermelho. A ideia é que a casa reabra no dia 12 de julho com um espaço ao ar livre oferecendo um novo ambiente além do bar do térreo e o salão no primeiro andar.

(Divulgação)

Chefs Katrin e Dante Bassi vão abrir mais um espaço no Manga

Ritual de inverno

O SPA do Fasano recebeu esta semana a massoterapeuta Fabrícia Nogueira, que coordena todos estes espaços da rede de hotéis, para lançar aqui o Ritual de Inverno, que consiste num tratamento especial adequado para a estação. O SPA funciona no terraço do hotel da Castro Alves e é aberto ao público através de reservas.