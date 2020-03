Após internação por Covid-19, marido de Luisa Mell volta para casa

Luisa Mell é só felicidade nesta terça-feira (31). Marido da apresentadora, Gilberto Zaborowsky voltou para casa de surpresa, após ser internado com pneumonia causada pelo novo coronavírus. A ativista filmou todo o momento nos Stories do Instagram e comemorou muito.

"Não acredito, olha quem está aqui! Não acredito que você fez isso", exclamou Luisa. Ela, aliás, também contraiu a Covid-19, mas apresentou um quadro mais leve e já estava em isolamento domiciliar. Já Zaborowsky passou dias no hospital, o que preocupou a esposa, que chegou a pedir orações para o empresário. "Se vocês puderem rezar para o meu marido", postou, na última quarta-feira (26).

Nesta terça, além de celebrar a volta de Zaborowsky, Luisa também agradeceu aos seguidores. "Meu marido tá em casa! Eu não consigo aguentar de tanta felicidade! Obrigada Deus! Obrigada a cada um de vcs que torceu, rezou. Ainda tem que acabar o tratamento em casa. Não podemos sair nos próximos 14 dias! Mas eu estou tão feliz! Que felicidade! Obrigada! Obrigada! Obrigada", escreveu, no Instagram, esclarecendo que a quarentena continua.

Luisa e o marido foram diagnosticados com o novo coronavírus no último dia 23 de março. Ela contou, na época, que estava abatida e com dores e que Zaborowsky tinha ficado internado para tratar os problemas respiratórios.