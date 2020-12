Após ir para UTI com covid, ex-BBB Victor Hugo tem alta, mas é impedido de viajar

O ex-BBB Victor Hugo não conseguiu embarcar, na noite dessa sexta-feira (25), em um voo no Aeroporto Zumbi dos Palmares, em Maceió (AL), após receber alta de uma internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por consequências da covid-19. As informações são do G1.

Os médicos recomendaram que o psicólogo continuasse em isolamento domiciliar. A administradora do terminal informou que não foi preciso isolar a área em que o ex-BBB estava, e que os locais em que ele passou no aeroporto receberam reforço na higienização.

A companhia aérea Azul informou que impediu o embarque de Victor Hugo após verificar que os documentos médicos dele apontavam laudo positivo para covid-19. A empresa esclareceu que, seguindo as recomendações da Anvisa, solicitou ao cliente que cumprisse isolamento por 14 dias, e remarcou a passagem dele sem custo adicional.

Nas redes sociais, Victor agradeceu as mensagens de carinho dos fãs. “Amigos, preciso descansar um pouco. Ainda não conseguir ler nada. Obrigado pelas correntes de oração. Com certeza me ajudaram. Deus é maior que tudo!”, disse. Ele não foi encontrado para comentar a situação.