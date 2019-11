Após mais de quatro meses, Fernandão terá nova sequência no Bahia

Ele chegou com status de protagonista, mas se tornou coadjuvante ao longo da temporada. Depois de mais de quatro meses, Fernandão terá novamente sequência entre os titulares no Brasileirão. O centroavante do Bahia começou em campo na rodada passada contra o Cruzeiro e já está escalado diante da Chapecoense, quarta-feira (6), às 21h30, na Fonte Nova, como adiantou o técnico Roger Machado.

"É importante. Todos estão acompanhando meu trabalho dentro do clube. Eu venho me dedicando, procurando estar bem e esperando a minha oportunidade. Fico feliz de ele ter me colocado nesse jogoe e eu ter feito um gol. Triste pelo resultado, mas feliz pela partida que eu apresentei", afirmou Fernandão.

A última vez que o atacante vestiu a camisa de titular por mais de um jogo foi no começo de junho. Ele escutou o apito inicial de dentro das quatro linhas contra Grêmio, Ceará, Internacional e Santos, na 7ª, 8ª, 9ª e 10ª rodadas da Série A.

De pênalti, Fernandão garantiu o triunfo por 1x0 contra o tricolor gaúcho, em Pituaçu. Passou em branco no empate sem gols com o time cearense, no Castelão. Depois, lamentou a derrota por 3x1 para o Inter, apesar de ter estufado a rede do Beira-Rio. Por fim, encerrou a sequência sem encontrar o caminho do gol no tropeço por 1x0 diante do Santos, em Pituaçu.

Na ocasião, Gilberto estava machucado. O camisa 9 até ficou no banco contra o Peixe, mas reassumiu a titularidade na 11ª rodada e só voltou a dar brecha na 15ª, quando sentiu o músculo posterior da coxa durante o aquecimento do jogo contra o Goiás. O veto médico fez com que Fernandão voltasse a ser titular. Apesar de ter ficado em campo durante todo o jogo, Fernandão não conseguiu marcar e viu o tricolor empatar com o alviverde em 1x1 na Fonte Nova. Guerra garantiu o resultado.

O camisa 20 só voltou a ser titular na 24ª rodada, no empate sem gols com o São Paulo, na Fonte Nova, mais uma vez pela impossibilidade de Gilberto atuar, com desgaste muscular. No último domingo (3), quando o Bahia empatou em 1x1 com o Cruzeiro, no Mineirão, foi diferente. Artilheiro do Bahia no Brasileirão, com 11 gols, Gilberto já não marca há oito jogos e foi sacado do time. Do banco, viu Fernandão permanecer em campo o jogo inteiro e, de pênalti, garantir a igualdade no placar.

O jogo contra a Chapecoense será o 26º de Fernandão nesta Série A, o 11º como titular. Apesar de ter passado quase todo o campeonato entre os reservas, o centroavante tem um jogo a mais que Gilberto, que já entrou em campo 24 vezes. A diferença é que o companheiro de posição foi titular o dobro de vezes: 20.

Depois de defender o Bahia em 2013, quando marcou 15 gols na Série A, Fernadão iniciou sua segunda passagem pelo Fazendão no dia 23 de janeiro, quando foi recepcionado no aeroporto de Salvador por uma multidão. Vindo do Al Wehda, da Arábia Saudita, ele assinou com o tricolor até dezembro de 2020 e foi o maior investimento da história do clube: R$ 4,5 milhões.

Apesar disso, o centroavante com status de ídolo não conseguiu se firmar no time durante o Brasileirão, sendo aproveitado, na maioria das vezes, nos minutos finais dos jogos. Ao todo, o atacante fez 46 jogos este ano com a camisa azul, vermelha e branca. Em apenas três deles esteve por 90 minutos em campo. Foram 12 gols marcados, sendo cinco no Campeonato Baiano, um na Copa do Nordeste, dois na Copa do Brasil e quatro na Série A.

A ideia é melhorar a estatística recente diante da Chapecoense, tanto do centroavante como do clube. O adversário está na zona de rebaixamento, com 21 pontos, na vice-lanterna. O Bahia não vence há quatro rodadas. O triunfo mais recente foi diante do Grêmio, 1x0, no dia 16 de outubro, em Porto Alegre. Dentro de casa, a última vez que o tricolor venceu foi em 25 de setembro, quando bateu o Botafogo por 2x0, na Fonte Nova. Com 42 pontos, a quatro do G6, o Esquadrão é o 10º colocado da Série A.

"Sabemos o que temos que fazer em casa. Todas as equipes querem ganhar. Temos que manter a cabeça tranquila. Deixamos escapar pontos importantes, mas sabemos que não podemos errar mais, temos que dar tudo que temos. Espero que nesse jogo a torcida possa nos apoiar pra gente sair com um grande triunfo. São oito batalhas pela frente. Temos que fazer o resultado para chegar no nosso objetivo, que é a Libertadores", projetou Fernandão.