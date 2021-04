Após mais de um ano, Vale do Pati reabre para o turismo na segunda (26)

O Vale do Pati, no Parque Nacional da Chapada Diamantina, vai reabrir parcialmente para o turismo a partir da próxima segunda-feira (26), depois de mais de um ano fechado por conta da pandemia, segundo divulgou a prefeitura de Mucugê.

As reservas para hospedagens já estão disponíveis a partir de hoje, nesse momento restritas a 50% da capacidade. Elas devem ser feitas com uma semana de antecedência pelo WhatsApp. Sete casas de apoio ao turismo foram adaptadas de acordo com os protocolos sanitários de combate a covid-19.

A prefeitura anunciou também que o Vale do Pati vai passar a integrar o serviço Janoo, onde é possível ver que atrativos do parque estão abertos para visitação e se informar sobre os protocolos que devem ser seguidos no local. Também é possível, pelo site, participar do agendamento voluntário de visitação, contribuindo para evitar aglomerações.

Na terça (20), a prefeitura organiza uma live a partir das 17h para tirar dúvidas sobre a reabertura, no Youtube da TV Uneb de Seabra (clique aqui). Também foi disponibilizado um ebook explicando como fazer a visita - clique para baixar.

Contatos casas de apoio Vale do Pati:

Agnaldo e Miguel – +55 75 99119-6649

Sr. Eduardo – +55 75 98190-7153 / +55 75 98247-9816

João (Dona Raquel) – +55 75 98127-1012

Sr. Jóia – +55 75 98275-8313

Jóia e Lêu (Alessandra) – +55 75 98245-5418

Igrejinha- +55 75 98330-5594

Prefeitura (Jailso e Maria) – +55 75 99131-9076

Dona Raquel – +55 75 99296-4664