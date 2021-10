Após matar diretora, tweet antigo de Alec Baldwin sobre morte viraliza

Quatro anos antes do ocorrido nesta quinta-feira (21), quando atirou acidentalmente e matou uma diretora durante a gravação de um filme, o ator americano Alec Baldwin se questionou sobre o quão horrível deve ser matar alguém por acidente.

A reflexão foi feita no Twitter do ator. "Eu me pergunto como deve ser sentir que você matou alguém por engano", escreveu ele no post, que viralizou agora.

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone...https://t.co/WE6QsAAXGI — AlecBaldwin (@AlecBaldwln____) September 23, 2017

O comentário foi feito em cima de uma notícia que reportava um caso similar ao visto agora.

Na tragédia do set do filme 'Rust', Alec Baldwin usou uma arma que, a princípio, deveria ser cenográfica. Além disso, o ator também feriu o diretor do filme, Joel Souza, que já teve alta do hospital.

Após o ator ficar sabendo das consequências desse acidente fatal, o Alec ficou completamente arrasado.