Após matar e enterrar a esposa, homem vai à delegacia registrar desaparecimento dela

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante, no último sábado (2), suspeito de matar e enterrar a esposa, na casa onde moravam, no município de Itaparica. De acordo com a Polícia Civil, a vítima do feminicídio foi identificada como Jéssica Luz dos Santos, 25 anos.

A jovem não era vista desde a última quarta-feira (30) e, no sábado, o homem chegou a ir à 19ª Delegacia (Itaparica) para registrar o desaparecimento dela. No entanto, durante o registro da ocorrência, os investigadores e a delegada de plantão desconfiaram da história contada. Eles solicitaram o apoio de policiais militares da 5ª Companhia Independente, que foram até a residência do casal, na Rua Mangue Seco.

Na casa, os PMs começaram a procurar possíveis vestígios da presença de Jéssica até que o o suspeito confessou que o corpo da vítima estava enterrado debaixo de uma caixa d'água. Além de ocultar o cadáver, o suspeito também admitiu ser autor do feminicídio e foi preso pelos militares.

O homem alegou que cometeu os crimes depois que encontrou a jovem se relacionando com seu filho de outro relacionamento. O suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio e ocultação de cadáver. Além disso, teve a prisão preventiva pedida pelos dois crimes.