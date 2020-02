Após obra, escola infantil para mil alunos é reinaugurada no Lobato

No passado, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Mário Altenfelder contava com apenas seis salas de aula disponíveis para atender os alunos do bairro do Lobato. No entanto, após a obra de reconstrução na unidade promovida pela prefeitura, a capacidade da escola foi ampliada para 24 salas, que vão comodar cerca de mil estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

A unidade de ensino da rede municipal foi reinaugurada nesta quinta-feira (13) pelo prefeito ACM Neto, ao lado do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obra Públicas (Seinfra), Bruno Reis e o secretário Municipal de Educação (Smed), Bruno Barral.

A reconstrução do novo Cmei, que tem 4,4 mil m² de área construída, teve o investimento de R$ 12,4 milhões. Neto destacou a promessa feita pela prefeitura de entregar uma escola nova por semana, nas próximas 15 semanas do ano.

(Foto: Valter Pontes/Secom)

“Quem vem aqui no Lobato fica impressionado com o tamanho e magnitude dessa construção. E o melhor é que a gente está fazendo uma educação de qualidade e de verdade para as nossas crianças. Esse é o melhor caminho para construir o futuro de Salvador”, afirmou o prefeito, que garantiu que o ano de 2020 é considerado pela prefeitura como o ano da educação.

“O ano de 2020 é o ano da educação na nossa capital, pois estamos com um volume de obras que a gente vai entregar uma nova escola por semana, uma coisa que ninguém nunca viu. E a gente fica feliz porque deixa um legado para o futuro da nossa cidade”, completou Neto.

A estrutura do novo equipamento, que possui três andares, conta com 24 salas de aula equipadas com ar-condicionado, além de uma série de espaços destinados para instalação de coordenação, sala de professores, secretaria, diretoria, lavanderia, cozinha, refeitório, depósito de merenda, solário, parque infantil, sala multiuso, brinquedoteca, sanitários para alunos, professores, funcionários e PCD (pessoas com deficiência), depósito de material de limpeza, guarita, rampa para PCD, depósito de material didático e sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), para crianças com deficiência.

Para Barral, a Smed ao lado da prefeitura pôde dar para os moradores do Lobato o privilégio de manter suas crianças estudando perto de casa, além de afirmar que a estrutura do novo Cmei é igual ou melhor que a de muitas unidades de ensino particulares da cidade.

“Estamos fazendo o melhor por nossos alunos na cidade de Salvador. Esses meninos que aqui nascem terão a oportunidade de serem contemplados com salas desde a creche, fundamental 1 e 2 em tempo integral e parcial. As famílias não se preocuparão mais em colocar seus filhos para estudarem longe de suas casas. O menino que nasce no Lobato, ele pertence ao Lobato e deve continuar estudando aqui. A principal razão da Secretaria Municipal da Educação é melhorar a aprendizagem das crianças”, afirmou o secretário.

Com a inauguração, a diretora do CMEI, Graça Sueli, revelou que o aumento pela procura das vagas já é notado pela direção, tanto é que, apesar das vagas já estarem preenchidas, a prefeitura autorizou a abertura de mais vagas.

“É um prédio digno da população do Lobato, que conta com mais de 40 mil habitantes, um bairro populoso e com todas as características que o subúrbio tem. Vamos começar as aulas logo após a inauguração. Esse prédio, com essa estrutura de alta qualidade, vai atender não só os alunos matriculados, mas todos os alunos da rede”, contou.

Já o vice-prefeito destacou que a prefeitura era taxada de cuidar da cidade e não cuidar de gente. No entanto, ele frisou que com as intervenções feitas pela cidade, como a requalificação asfáltica da Rua Aterro Joanes, recuperação de praças, e obras do canal da Rua Aracati, são sim uma maneira de cuidar das pessoas.

“Estamos muito felizes em ver a felicidade no rosto dessas crianças que vão estudar aqui. Tenho visto muitas pessoas falarem que a prefeitura não cuida da gente da cidade. Convido essas pessoas a virem aqui no Cmei e ver que isso aqui é também uma forma de cuidar de gente e de quem mais precisa. Queremos colocar sempre as pessoas em primeiro lugar, cuidando do presente e do futuro dessas crianças”, pontuou.

Beneficiários

Mãe de Jamerson Amorim, de 8 anos, e de Henrique, de 5, a autônoma Angélica dos Santos Silva, 26, classificou a oportunidade dos filhos estudarem na escola como um ‘privilégio’, por contar com toda a estrutura à disposição. Ela diz que não imaginava que escola ficaria tão bonita.

“É um prazer poder estar vendo todo esse sonho da comunidade ser realizado. É um privilégio para os nossos filhos estudarem numa escola com essa estrutura completa. Nem nos melhores sonhos podia imaginar que ficaria bonita desse jeito”, contou a moradora, ao lado do filho Henrique.

Angélica participou da inauguração da escola ao lado do filho Henrique

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

Já a dona de casa Vanilda da Guarda, 37, destacou a importância de ter uma escola do porte do novo Cmei no bairro. Segundo ela, ao entrar na nova unidade, sentiu um arrepio e alívio de saber que a filha contará com a estrutura nova do bairro.

Vanilda levou a filha Valentina para conehcer a nova escola

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

“É de extrema importância para o Lobato. Eu já estava preocupada sem saber o que fazer, com escola particular para pagar, desempregada, com as mãos na cabeça. É muito gratificante mesmo poder contar com tudo isso. Chega deu um arrepio ao entrar nas salas. Sei que minha filhinha vai estar em boas mãos e numa boa estrutura no primeiro ano dela na escola”, afirmou.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier