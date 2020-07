Após perseguição, PRF apreende madeira nativa sem licença ambiental na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal na Bahia (PRF-BA) realizou mais uma ação de combate a crimes ambientais na Bahia, desta vez apreendendo uma carga de 8 metros cúbicos de madeira nativa, que era transportada de forma irregular na BR-101, na altura do município baiano de Ibirapitanga, no sul do estado.

A apreensão ocorreu na noite desse domingo (5), por volta das 21h30, quando agentes federais perseguiram um veículo e fez o flagrante ocorreu no Km 392 da rodovia federal. Após abordagem ao caminhão Ford/F-4000, o motorista, de 28 anso de idade, tentou evadir-se da fiscalização, mas foi interceptado após dois quilômetros de acompanhamento tático.

"Em vistoria a carroceria, verificou-se que a carga transportada era madeira nativa da mata atlântica, porém não foi apresentada a documentação necessária para o transporte da carga (DANFE/DOF-GF)", informa a assessoria do órgão federal.

Após ser conduzido, o motorista assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por meio do qual se comprometeu a comparecer perante o Juizado Especial Criminal, para responder pelas suas condutas com base na Lei de Crimes Ambientais e mais as infrações administrativas.

O veículo e a carga foram recolhidos e encaminhados para os procedimentos administrativos de competência da Secretaria do Meio Ambiente e dos órgãos ambientais.