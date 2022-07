Após polêmica com pensão alimentícia, filha de André Gonçalves grava filme sobre abandono paterno

A polêmica envolvendo a filha do ator André Gonçalves ganhou um novo capítulo. Desta vez, a jovem Manuela Seiblitz contou aos seguidores que produziu um filme sobre a "ausência paterna e seus desdobramentos", baseado no que viveu, ou não, com o pai famoso. A filha de Tereza Seiblitz está se formando em Cinema e o trabalho de conclusão de curso foi realizado em meio aos problemas familiares.

Nas redes sociais, ela deixou uma incógnita sobre o abandono dos pais com os filhos. "Por quanto tempo mais a gente vai suportar esse homem que só está entre nós na ausência?", escreveu. "Revirei muitos baús, sessões de terapia, arquivos e conversas importantes para construir isso aqui. Um filme que nasceu em 2019, como exercício de aula, e agora virou essa criança que tá aprendendo a falar", prosseguiu.

Por fim, ela revelou que, no decorrer da edição do filme, teve uma forte crise de ansiedade, supostamente, desencadeada por causa dos problemas pessoais que teve com o pai ao longo dos anos. Vale lembrar que André Gonçalves usou tornozeleira eletrônica após prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia.

"Estava chorando muito, tendo ataque de pânico, achando que não iria dar tempo de terminar de editar. Sendo que foi suave no final. Ficou como eu queria? Não, mas está razoável", disse.