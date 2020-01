Após polêmica, Saulo Poncio aparece sem aliança em culto

A polêmica envolvendo Saulo Pôncio continua. Depois de ser acusado de trair a mulher, o que ele negou, Saulo esteve na Igreja Pentecostal Anabatista, no Rio, no domingo (5). Mas o que chamou a atenção dos internautas foi outra coisa: em imagens do local, Saulo aparece sem aliança.

A igreja em questão tem como vice-presidente o pai de Saulo, pastor Márcio.

No vídeo, o cantor do duo UM44K aparece tocando teclado. Ele usa uma blusa branca e calça jeans. Na mão, a falta da aliança se destaca.

Outro vídeo

O músico apareceu na semana anterior em outro vídeo em clima íntimo com uma mulher durante uma festa em Búzios. Ele chega a colocar a mão no bumbum da moça enquanto conversam.

A partir da cena, Saulo foi acusado de ter traído a mulher, a influencer Gabi Brandt. Os dois são casados há um ano e são pais de Davi, de 6 meses.

O músico usou as redes sociais para negar e dizer que a moça em questão era uma ex-namorada de um amigo dele.