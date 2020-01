Após príncipe anunciar saída das funções da realeza, Elizabeth II convoca reunião

Após o príncipe Harry anunciar, na sexta-feira (10), que abandonará algumas de suas funções na realeza, a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, convocou uma reunião na companhia do pai e irmão de Harry, os também príncipes Charles e William, respectivamente.

A reunião acontecerá na segunda-feira (13) para tentar solucionar a crise provocada pelo anúncio de que Harry e Meghan Markle, sua esposa, não mais cumpririam a agenda real. Meghan, que é ex-atriz americana, está no Canadá e participará do encontro por teleconferência.

Segundo o jornal britânico “Sunday Times”, na reunião serão abordadas questões como a quantia financeira que o príncipe Charles atribui ao filho e à nora, os títulos reais e o alcance das transações comerciais que Harry e Meghan poderão fazer.

O casal Harry e Meghan passou o Natal no Canadá com o filho, Archie, de oito meses. As longas férias dos dois geraram críticas na imprensa sensacionalista britânica, que aponta que Meghan Markle tem um luxuoso estilo de vida.

Conforme o diário “The Times”, o príncipe William teria se queixado de seu irmão a um amigo e dito que está triste, mas que o que pode fazer é torcer por ele e esperar que entrem em sintonia. Em um documentário exibido por um canal de TV britânico em novembro, Harry havia dito que ele e o irmão estão em caminhos diferentes. As informações são do G1.

Segundo o casal, a decisão de deixar algumas de suas funções foi tomada "após muitos meses de reflexão e discussões internas" e eles optaram por "fazer uma transição este ano".