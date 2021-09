Após publicar foto com novo namorado, homem é morto pelo ex em bar de Arembepe

Um homem foi morto a tiros e uma mulher acabou baleada dentro de um bar que, segundo a Polícia Civil, também funcionava como casa de prostituição na noite deste sábado (18) em Arembepe, distrito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Homens da 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) realizam diligências no local para localizar os envolvidos no homicídio de Ronald Ferreira Santos, 26 anos, atingido por disparos de arma de fogo no estabelecimento.

De acordo com as investigações, dois homens armados, um deles ex-namorado de Ronald, roubaram os pertences das pessoas que estavam no local e atiraram contra a vítima. Ainda segundo a polícia, o ex-namorado de Ronald dizia não aceitar o fim do relacionamento e teria cometido o ataque após a vítima publicar uma foto com o novo companheiro numa rede social.

A mulher que ficou ferida no ataque foi socorrida para uma unidade de saúde, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.

Em nota, a Polícia Militar informou que homens da 59ª CIPM foram acionados durante a madrugada após a informação dos disparos de arma de fogo no bar.

“As vítimas foram socorridas para uma unidade de pronto atendimento (UPA) e guarnições da PM realizaram rondas a fim de localizar os autores do fato”, informou o departamento de comunicação da PM, em nota.