Após 'puxão de orelha', técnico elogia atuação de David pelo Vitória

David, de 21 anos, foi o grande destaque do Vitória na goleada sobre o Brasil de Pelotas, por 4x0, na tarde do último sábado (23). O garoto foi escalado como centroavante e marcou dois gols: o segundo e o quarto da partida.

Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Wagner Lopes confirmou o 'gelo' dado no garoto para que ele recuperasse a boa forma. E revelou que o seu auxiliar técnico, Sandro Rosa, ex-atacante, teve uma conversa em particular com David.

“Sandro teve uma conversa muito profunda, muito boa, com ele. Acredito que ajudou bastante a motivar o David, trazer ele de volta para os trilhos que a gente esperava dele. É um cara que trabalha muito, que está sempre buscando uma oportunidade”, disse Wagner Lopes.

“Então, quando tem que dar um puxão de orelha, a gente dá. E em alguns momentos, realmente, a gente viu que ele estava desviando um pouco do caminho, mas voltou. E é preciso compartilhar esse trabalho de orientação com toda a comissão técnica”, completou o treinador.

Uma das grandes revelações do Vitória nesta temporada, David vinha sem ser escalado como titular há mais de um mês. Sua última aparição entre os 11 iniciais foi contra o Brusque, no dia 17 de setembro, quando o Leão empatou em 0x0 pela 24ª rodada.

Contra o Itabaiana, pela pré-Copa do Nordeste, na última terça-feira (19), David sequer entrou em campo. Contra o Brasil, ele atuou na vaga de Manoel, como centroavante. O camisa 9 titular não pôde atuar por conta de uma lesão na face.

“Ele já vinha treinando nessa posição com a gente, era uma questão mesmo de oportunidade. Ou seja, dele treinar melhor do que as opções que temos para a vaga. Então estou muito feliz com a atuação de David, não só pelos gols, mas pela confiança que demonstrou. Jogou os 90 minutos”, disse Lopes.

Com os dois gols marcados, David assumiu a artilharia rubro-negra na Série B 2021. Ele agora tem quatro tentos em 27 jogos, sendo 15 deles como titular.