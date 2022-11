Após quase 48h, Bolsonaro se manifesta, não cita Lula, mas diz que vai seguir Constituição

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (1º) que "enquanto presidente da República, continuarei cumprindo todos os mandamentos da Constituição". Ele não citou a derrota eleitoral para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, falou em seguida, afirmando que cuidará da transição para o novo governo.

Bolsonaro falou dos atos que acontecem nas rodovias do país em protestos por conta do resultado da eleição. "Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população", disse ele.

O presidente enalteceu o resultado eleitoral para o Congresso. "A direita surgiu de verdade no nosso país", disse, afirmando que foi mostrada a "força dos nossos valores". "Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nosso sonho segue mais vivo do que nunca", acrescentou, dizendo ser uma honra ser o líder de "milhões de brasileiros" que compartilham de suas ideias.

Bolsonaro disse que enfrentou "o sistema" ao longo de seu governo e falou de vencer "uma pandemia e uma guerra". "Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição", acrescentou.

Depois de Bolsonaro, Ciro Nogueira se pronunciou rapidamente, afirmando que ele vai cuidar dos trabalhos de transição para o governo do presidente eleito Lula.

O resultado das eleições foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 19h57 de domingo, quando 98,81% das urnas já tinham sido apuradas. Lula tinha 50,83% dos votos válidos - ele fechou a eleição com 50,90% dos votos válidos.

Tradicionalmente, o candidato derrotado costuma ligar para o vencedor para parabenizar e reconhecer o resultado, o que não aconteceu desta vez.