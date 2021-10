Após queda do WhatsApp, crescem reclamações sobre operadoras de internet

Em meio a uma queda dos serviços do WhatsApp, Instagram e Facebook, cresceram também as reclamções sobre as operadoras de telefonia e internet. Por volta das 13h30 dessa segunda (4), houve pico de reclamação no Brasil sobre a Claro, Vivo, Tim e Oi no Downdetector, serviço que reúne queixas sobre diversos serviços.

Quando um serviço sai do ar, é comum que as reclamações sobre o provedor de internet também cresçam. Muita gente pode achar que o problema é na internet, e não no WhatsApp ou Instagram. Mesmo assim, no Downdetector algumas pessoas se queixam diretamente da interenet.

Nos EUA, também aconteceu fenômeno similar com as operadoras T-Mobile e AT&T. Serviços como a Amazon Web Services e Google também fora alvos.

As operadoras não comentaram nenhuma instabilidade generalizada em suas redes - possivelmente, quem está com problema enfrenta alguma queda pontual.

Sobre os problemas no WhatsApp, Facebook e Instagram, um representante do Facebook - que controla as outras duas redes também - postou um comunicado no Twitter. "Estamos cientes que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para normalizar as coisas o mais rápido possível, e pedimos desculpas por qualquer incoveniente", escreveu o porta-voz Any Stone.