Após repercussão, namoradas fazem teste de DNA para descobrir se são irmãs

A história começou após um vídeo no TikTok viralizar mostrando semelhança física entre as duas namoradas. Carley e Mercedes namoram há dois anos e vivem no Canadá. Com mais de um milhão de seguidores na rede social, o casal teve de fazer um teste de DNA para comprovar se eram, ou não, irmãs.

A situação ficou complicada após elas descobrirem que suas mães tiveram um caso com o mesmo homem, por isso, diversos internautas ficaram questionando sobre a possibilidade das duas serem irmãs, principalmente porque ambas são muito parecidas, desde a cor do cabelo, até os traços do rosto.

Após algumas semanas de desespero, nervosismo e até medo do sentimento acabar por serem irmãs, as duas liberaram o resultado. Carley e Mercedes compartilharam o teste negativo de irmandade e ficaram felizes por não terem que acabar com o relacionamento. "Finalmente".