Após reportagem do CORREIO, Ifba cria curso para combater assédio na instituição 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) vai ofertar o curso semanal de Prevenção e Combate ao Assédio no Ifba a partir da próxima terça-feira (21). O início das aulas acontece depois do CORREIO trazer uma denúncia de assédios na instituição, e fazer uma reportagem especial sobre o tema na edição de Fim de Semana dos dias 7 e 8 de agosto.

O jornal mostrou como esses episódios refletem uma cultura histórica na escola, escondida por décadas, uma entrevista com uma especialista sobre como a sala de aula é um espaço de poder que reverbera opressões de gênero e raça, além de relatos de estudantes e ex-alunos que viveram situações de assédio na instituição.

“Eu acho que a matéria do jornal gerou em nós a vontade de enfrentar esse problema de uma forma corajosa e responsável. Foi pedagógica”, diz a reitora Luzia Mota. Ela não considera, no entanto, que o curso seja uma consequencia direta da reportagem do CORREIO.

“A questão do assédio foi uma pauta da minha eleição. Infelizmente, esse é um problema antigo, que nós sempre soubemos que existia, mas ficou escondido e agora tem sido enfrentado”, explica.

O curso é voltado prioritariamente para os gestores, aqueles que têm responsabilidade legal de adotarem medidas administrativas para prevenir e enfrentar práticas como assédio moral e sexual. A reitoria solicitu a todos os campi que indicassem pelo menos dois gestores para participar das sete aulas virtuais, com duração de três horas cada, totalizando 21 horas. Haverá emissão de certificado e as inscrições podem ser feitas no link https://forms.gle/4zem4mpt3hcEFeNf9.

De acordo com o Gabinete da Reitoria, também serão priorizadas inscrições de servidores que participam de comissões de enfrentamento ao assédio e da comissão que está elaborando a minuta da Política de Prevenção e de Combate ao Assédio Sexual no IFBA,