Após resistir muito, restaurante Fasano adere ao serviço de entrega de comida em domicílio

(Tati Freitas/Divulgação)

Letícia Alcazar, diretora do Fasano Salvador

O restaurante Fasano, que até agora vinha resistindo, se rendeu ao serviço de entrega em domicílio. A partir desta terça (15), a equipe liderada pela gerente do hotel, Letícia Alcázar, e pelo comandante da cozinha, chef Lomanto Oliveira, dará a largada para que o público que ainda está na quarentena possa receber em casa, com a mesma classe e estilo oferecidos pelos empreendimentos da rede, a clássica gastronomia italiana. Para isso, foram selecionados pratos que se adaptam bem ao serviço. A ideia, segundo o chef, é que o cliente vivencie a mesma experiência que costuma ter no restaurante.

(Tati Freitas/Divulgação)

Chef Lomanto Oliveira comanda cozinha do Fasano Salvador

Menu especial

No cardápio estão de massas a bife de ancho, além de clássicos da casa, como a pescada ao forno e refeições rápidas e sobremesas, além, claro, de vinhos especiais da sua famosa adega. Os pedidos podem ser realizados diariamente, de terça a domingo, das 11h30 às 14h30, e das 18h às 22h, pelo aplicativo Fasano Salvador, pelo iFood, ou ainda pelo telefone (71) 2201-6383.

(Rafa Cusato/Divulgação)

Com oito livros publicados Diogenes Moura lança primeiro romance

Romance...

Diógenes Moura lança, no próximo dia 24, às 19h, pelo Zoom, o seu primeiro romance. Em Vazão 10.8 – A Última Gota de Morfina (Vento Leste Editora, 104 páginas), o escritor, curador de fotografia, roteirista e editor evoca fragmentos da vida de sua única irmã, vítima de um câncer fulminante, seus familiares e das cidades em que morou, em tons impressionistas, extraordinários e memorialísticos. A obra, escrita entre junho de 2018 e janeiro de 2020, não é, segundo o autor, um livro sobre a morte. “Prefiro pensar que escrevi um livro como se escrevia na Idade Média, onde romance e a poesia eram a mesma coisa”, diz.

... na tela grande

Apostando em um modelo que conecta mais de uma linguagem ao apresentar o romance ao público, a editora lançará também o filme de média-metragem, homônimo, dirigido por Beto Brant. O cineasta mergulha na obra, entre as palavras, memórias e os desejos que fizeram da vida da personagem principal um ato de coragem e libertação. Este é o nono livro de Moura, que estreou na literatura com a obra Mingau de Almas ou o Traço Fixo da Loucura, em 1982, uma mistura de contos, crônicas e poesia, e desde então não parou mais de escrever sobre a geografia humana das cidades onde morou: Recife, Salvador e São Paulo.

Arraiá

A Zum Brazil e o LIDE Futuro recebem jovens empre- sários, sábado (19), para um almoço junino especial, na Costa de Sauipe. O encontro, que conta também com a parceria da Grou, busca reforçar o relacionamento entre a entidade e seus filiados, dentro da progra- mação de São João do complexo hoteleiro do grupo Aviva. A programação conta com protocolos homologados pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor).

(Divulgação)

Fabricio Lemos (acima) ajuda projetar espaço gourmet

Aval do chef

O chef Fabricio Lemos está ampliando sua atuação à frente da cozinha. O dono da rede Origem aceitou o convite da Civil Construtora e da Gran Empreendimentos para ser o consultor do Espaço Cedro, um ambiente pensado para a gastronomia, num novo projeto imobiliário que as duas empresas estão lançando no Horto Florestal. “Sempre que faço eventos em espaços gourmet sinto falta da funcionalidade que atenda aos chefs. Neste projeto escolhi desde a bancada até o sistema de exaustão”. O projeto arquitetônico do Cedro Horto é assinado por Caio Bandeira e Thiago Martins.

(Divulgação)

Claudio Azevedo dá upgrade na carreira de executivo

Carreira em ascensão

Cláudio Azevêdo é o novo Chief Growth & Marketing Officer (CGMO) da Dotz, empresa de tecnologia que reúne 48 milhões de clientes cadastrados. O baiano Claudinho (como é conhecido entre os amigos), chega à empresa num momento estratégico de mudanças e ampliação dos negócios. Em julho, o executivo de 37 anos desembarca em Salvador para visitar os pais. Cláudio é fundador do movimento Marketing Ágil Brasil e tem uma longa trajetória de liderança em empresas de tecnologia como Cabify e Zé Delivery - maior app de delivery de bebidas da América Latina e startup da Ambev.

(Cristiano Cardoso/Acervo pessoal)

Fotografia premiada pelo Instituto Cervantes

Reflexos

O fotógrafo Cristiano Cardoso venceu o prêmio de fotografia Vestígios da Europa no Nordeste do Brasil: Celebrando o Dia da Europa e o 30º Aniversário do Instituto Cervantes, vencendo 58 participantes de vários. O júri elegeu a imagem que traz um detalhe da Igreja de São Domingos, no Terreiro de Jesus, que integra a série Entre Mundos, onde o reflexo das imagens em poças de água nas ruas e em balaustradas parecem abrir um portal para outra dimensão.

(Ricardo Conká/Divulgação)

João Saraiva estreia na música

Mambembe

O ator e diretor João Saraiva lança hoje Vampiro, seu primeiro single, no Spotify. Apesar da estreia, a música não é novidade na carreira do jovem artista, que tem no currículo a participação em musicais como Éramos Gays, de Aninha Franco, e Mambembe, de Rubens Lima Jr. O baiano é um dos responsáveis pela direção dos musicais da Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa e professor de teatro na Cia. Musical Andrea Lobato, no Rio.