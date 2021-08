Após retorno, Jessica Senra agradece fãs, colegas e orixá: 'Obrigada, minha Bahia'

A segunda-feira (16) foi de muitas emoções para Jéssica Senra. Após retornar ao Bahia Meio Dia depois de dois meses afastada, a jornalista foi até as redes sociais para agradecer o apoio dos seus fãs, colegas, gestores, emissora e Omolu, o orixá da cura.

"Registro dessa segunda-feira tão especial: 16 de agosto, dia de Omolu, o orixá da cura. Foi um dia de muitas, muitas emoções. Quero deixar a todas, todos e todes meu mais profundo agradecimento pelas mensagens de apoio, de carinho, pelas orações e pelo amor infinito que recebi de tanta gente nesse período de afastamento. Gratidão à TV Bahia, aos meus gestores, minhas médicas e meus colegas maravilhosos que seguiram firmes e fortes comandando a nave BMD. Um beijo especial pra esse lindo Vanderson Nascimento, para a maravilhosa Camila Marinho, para meu amigo amado Ricardo Ishmael e para o queridão Fernando Sodake, que se revezaram na apresentação com maestria e amor. Obrigada, minha Bahia linda! Obrigada, minha gente", escreveu ela no Instagram.

Nos comentários, os colegas dela também celebraram o retorno.

"Bem vinda de volta! Fez muita falta", disse Ricardo Ishmael. "Que bom ver você bem, feliz e com aquela energia e luz que você tem! Dia forte pra voltar. Dia da cura. Não foi coincidência. Seja bem-vinda de volta", celebrou Camila Marinho. "Gente... tenho chocolate pra um mês. E chocolate suíço", brincou Vanderson, citando o presente trazido pela amiga da Europa.

Jessica esteve afastada por conta de uma Síndrome de Burnout, que é um distúrbio de ordem psíquica, de caráter depressivo, que vem precedido de esgotamento físico e mental intenso, muito comum entre profissionais de saúde que atuam durante a pandemia. Para chegar a um estágio semelhante, Jessica revelou o estresse a que ela e muitos colegas têm sido submetidos, durante a cobertura da crise sanitária.

"Carga de informação enorme" e ataques

“Vim aqui dizer que tá tudo bem comigo. Aquele tudo bem no esquema pandemia, né? Tod@s estamos bastante mexid@s, vivendo um luto coletivo de mais de 500 mil vidas perdidas, falta de vacina, crise econômica, crise política, social… é difícil estar bem, ainda que nossa condição individual possa parecer boa”, escreveu Jéssica no final de junho, quando foi noticiado que ela estava de licença.

"Qualquer pessoa com o mínimo de empatia está sentindo profundamente este momento. E cada um tem vivenciado suas próprias questões pessoais e profissionais. No caso dos jornalistas, a pandemia trouxe uma carga de informação enorme, muito trabalho e mais um monte de angústias, preocupações, medos, tristezas… além de ataques gratuitos de pessoas ignorantes que canalizaram suas próprias frustrações pra nós. Nós não somos robôs sem coração que apenas enunciam notícias. Somos pessoas de carne e osso, também vivenciando os inúmeros problemas da pandemia, com parentes e amigos que amamos e não queremos perder, com preocupações das mais diversas, pessoais e coletivas”, listou a apresentadora.

Jessica Senra destacou que, para algumas pessoas, todo esse cenário “pode desencadear alguns gatilhos”, quando tocou no seu caso pessoal. “Segunda devo voltar à TV, pra alegria de uns e desespero de outros! Cuidem de vocês. Cuidem dos seus. Cuidem da saúde física e mental. ‘Espalhem amor por onde flor’”, concluiu.

Durante o período ausente da TV, Jessica se vacinou. "Não importa onde, como ou com qual vacina, quem tem direito e oportunidade deve procurar proteger a si e aos outros. E seguimos usando máscara, higienizando as mãos e mantendo distanciamento", escreveu na ocasião.