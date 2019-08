Após roubar, estuprar e agredir mulher, jovem diz que reproduziu cenas de videogame

Suspeito de estuprar, agredir e tentar matar uma mulher, Rafael Almeida Schettini, 19 anos, foi preso em Porto Seguro, na última quarta-feira (21). Após ser preso, ele disse que reproduziu " os acontecimentos de um videogame".

A vítima contou que sofreu uma saidinha bancária e que foi abordada quando estava dentro do carro, em frente ao banco, quando Rafael entrou no veículo pela porta de trás. Ela transferiu R$ 600para a conta de Rafael, mas ele ainda a levou para um lugar deserto, a estuprou e tentou matá-la usando um o macaco hidráulico do carro. Ele ainda tentou enforcá-la e, na fuga, ainda a atropelou diversas vezes.

Ela foi encontrada muito machucada por um homem, que acionou a polícia. “Imediatamente montamos um cerco na BR 367, na saída de Porto Seguro e conseguimos capturá-lo ainda com o veículo da vítima”, explicou o comandante do 8º BPM, tenente-coronel Anacleto França.

Rafael foi encaminhado para audiência de custódia e já seguiu para a penitenciária.

“Se outras mulheres reconhecerem o criminoso, solicitamos que procurem a delegacia para registrarem a denúncia”, disse o delegado Moisés Nunes Damasceno, titular da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Eunápolis).