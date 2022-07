Após saída de César, Bahia solicita o retorno do goleiro Dênis Júnior

Depois de perder o goleiro César, que rescindiu o contrato e vai defender o Boavista, de Portugal, o Bahia solicitou o retorno de Dênis Júnior. Ele estava emprestado ao Confiança para a disputa da Série C.

Nesta terça-feira (19), o time sergipano usou as redes sociais para informar a devolução do atleta ao tricolor. "O Confiança informa que o Bahia solicitou o retorno do goleiro Denis e o atleta não é mais jogador do elenco do Dragão. A equipe exerceu uma cláusula prevista no contrato de empréstimo entre as partes", disse.

Com o retorno de Dênis, o Bahia volta a ter quatro goleiros no time principal. Além dele, o setor conta com Danilo Fernandes, Mateus Claus e Matheus Teixeira. O último está em fase de recuperação após realizar uma artroscopia no joelho.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Dênis Júnior tem 23 anos e chegou ao Bahia no ano passado para atuar na equipe sub-23. No final de 2021, ele assinou com o Esquadrão em definitivo. O vínculo atual vai até o fim de 2023.

Esse ano, Dênis fez apenas duas partidas pelo Bahia, ambas pelo Campeonato Baiano, quando o Esquadrão usou um time alternativo. Pelo Confiança, ele não chegou a entrar em campo na Série C do Brasileirão.