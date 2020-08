Após saída de Marcius Melhem, Seu Boneco é retirado da 'Escolinha'

A saída de Marcius Melhem da Globo vai causar alterações na nova temporada da "Escolinha do Professor Raimundo". Seu Boneco, personagem interpretado pelo ator, não voltará ao ar no programa, diz o colunista Fefito, do Uol.

A emissora também não chegou a procurar um novo ator para interpretar o papel. E se isso ocorrer, será apenas no ano que vem.

As gravações dos novos episódios da "Escolinha" começaram na semana passada e parte do elenco está participando de maneira remota. Alguns atores estarão no estúdio e outros de suas próprias casas.

Além da saída de Seu Boneco, outra novidade será a chegada de Marcelo Serrado, que assumirá o posto de Ptolomeu, personagem que já coube a Otaviano Costa e Bruno Garcia.

Melhem anunciou a saída da Globo na última sexta-feira (14) após um período de afastamento. Responsável pelo núcleo de humor da emissora, o ator chegou a ser acusado de assédio moral, mas negou todas as suspeitas. Ele estava na emissora há 17 anos.