Após ser ameaçada por hacker, atriz Bella Thorne divulga fotos nua

Cansada de ser ameaçada por um hacker, a atriz americana Bella Thorne divulgou suas próprias nudes no Twitter. “Nas últimas 24 horas tenho sido ameaçada com as minhas próprias nudes”, desabafou. A atriz, que ganhou destaque pela personagem CeCe Jones na série juvenil do Disney Channel, Shake It Up, e fez filmes como A Babá e D.U.F.F., publicou um longo texto, acompanhado das fotos, contando estar exausta de ser manipulada.

“Me sinto nojenta, me sinto vigiada, sinto que alguém tirou algo de mim que eu queria que só fosse visto por alguém especial”, escreveu. “Por muito tempo deixei um homem tirar vantagem de mim vez após vez, e estou de saco cheio pra ca****o disso, estou publicando isso porque é minha decisão”, revelou.

Após postar as imagens, a atriz se disse aliviada e mais tranquila, apesar de triste. “Agora você não pode pegar ainda outra coisa de mim. Posso dormir melhor esta noite, sabendo melhor que tomei minha força de volta. Você não pode controlar minha vida, você nunca vai”, afirmou, mandando recado para o hacker. “Aqui estão as fotos com as quais ele tem me ameaçado, em outras palavras, aqui estão meus seios”, completou. “Ah sim, o FBI estará na sua casa em breve. Então. Tome. Muito. Cuidado.”, finalizou.