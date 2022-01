Após ser elogiada, Anitta se declara a Rodrigo, do BBB 22: 'te esperando, amor'

Um dos rapazes mais cobiçados do Big Brother Brasil 22, Rodrigo Mussi é também bastante cortejado do lado de fora da casa. E quem mais se jogou nos braços do brother foi Anitta, que já declarou abertamente ter um 'crush' no gerente comercial.

Desde o início do reality, a cantora fez vários comentários sobre o rapaz nas redes sociais. "Cheguei em Miami agora e já fui direto assistir BBB. Rodrigo, estou apaixonada, por favor não me desaponte... Te aguardo na porta do projac", publicou em seu Twitter. Ela ainda revelou ter achado mensagem antiga dele no insta se declarando: "vamos aguardar os acontecimentos."

E as investidas não são infundadas, o brother chegou a rasgar elogios à cantora no programa. Durante uma conversa com os outros confinados, ele conta que se admirou ao ouvir Anitta em uma rádio na Austrália. "Orgulho para nós brasileiros", disse Rodrigo.

A cantora chegou a sugerir fazer uma "petição" para ela participar do vídeo da família de Rodrigo como sua namorada se ele ganhar a prova do anjo.

'Beijo prometido'

Em um outro momento de bate-papo com os colegas de reality, Rodrigo comentou que, até o momento, não tem interesse em beijar ninguém. Em resposta, Anitta comentou que "ele é tão intuitivo que já sabe que eu estou esperando ele aqui fora."

Mas logo depois acrescentou: "Eu não queria desapontar minhas próprias expectativas não, mas... quando a Jade (Picon) entrar ele muda de ideia (sobre não beijar)... a beleza ali é de chorar", publicou no Twitter.

Os próximos capítulos desse romance só o tempo irá revelar, mas para Anitta o encontro já está mais do que garantido: "Estou te esperando, amor... ganha aí pra gente ser milionário juntos."