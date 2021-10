Após sumiço, Nego do Borel é encontrado em motel com duas mulheres no RJ

Apareceu o cantor Nego do Borel. Após um dia desaparecido, o artista foi localizado no começo da tarde desta terça-feira (5) em um motel no Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado por duas mulheres.

Nego era procurado pela polícia após a família do funkeiro ter registrado o desaparecimento dele na tarde desta segunda-feira (4).

A mãe de Nego, Roseli Viana Gomes, contou na 42ª DP (Recreio) que, no último domingo (3), tentou impedir que Nego saísse de casa. O cantor não obedeceu e, desde então, não deu mais notícias.

O cantor chegou a enviar uma mensagem para o assessor dizendo que "estava com depressão" antes de desaparecer.

Na tarde de ontem, ele teria sido visto triste e cabisbaixo enquanto passeava de lancha no litoral fluminense.

